Tunisie : Kamel Feki appelle « à humaniser davantage la relation entre les structures du ministère de l’Intérieur et les citoyens »

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a appelé « à humaniser davantage la relation entre les structures du ministère et les citoyens ».

Présidant hier après-midi, mardi 21 Mars, une séance de travail, en présence de hauts cadres et de directeurs généraux au sein du ministère, Kamel Feki, fraichement nommé à la tête du département de l’avenue Habib Bourguiba, a appelé à « la nécessité de préserver des liens soudés entre les différentes structures du ministère, et de continuer à servir avec abnégation et don de soi, en défense de l’invulnérabilité de la patrie, et en protection de la sécurité des citoyens », rapporte en substance un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a, par ailleurs, valorisé « leur rôle et professionnalisme, en matière de maintien de l’ordre public, et d’application de la loi dans le cadre du respect des droits et libertés ».

Le ministre a, également, pris connaissance « des missions imparties aux différents directions », affirmant son « appui à toutes les propositions qui sont de nature à parfaire les prestations rendues aux citoyens, et à améliorer les conditions du travail au sein du ministère. »

Gnetnews