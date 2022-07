Tunisie : L’ISIE annonce un taux de participation au rÃ©fÃ©rendum de 27,54 % Ã  22 heures

Tunisie : L’ISIE annonce un taux de participation au référendum de 27,54 % à 22 heures

L’instance électorale annonce que le taux de participation au référendum sur le projet de constitution est de 27,54 % à 22 : 00.

Lors d’un point de presse la nuit, à l’issue de la fermeture des bureaux de vote à l’échelle nationale, l’ISIE a indiqué que quelque 2 458 985 électeurs ont participé au vote sur un total de 8 929 665 inscrits sur le registre électoral.

Le président de l’Instance électorale, Farrouk Bouaskar, a considéré que le nombre de votants est respectable. « Le taux enregistré jusqu’à 22 heures après la fermeture des bureaux de vote est approximatif, à minima et est appelé à augmenter, étant donné que les bureaux de vote accueillaient encore les électeurs, jusqu’aux premières heures de l’aube de ce mardi, notamment aux Etats-Unis et au Canada, » a-t-il souligné.

Il a ajouté que le dépouillement dans les centres et bureaux de vote allait se poursuivre jusqu’aux premières heures de l’aube de ce mardi.

Les PV de collecte vont parvenir au fur et à mesure au conseil de l’ISIE de la part des 33 instances régionales (27 en Tunisie et 6 à l’étranger). Le dernier PV sera remis par la circonscription des deux Amériques et du reste du monde, où le vote se poursuivait encore, a-t-il indiqué.

Farrouk Bouaskar a promis que l’instance supérieure indépendante pour les élections allait procéder à l’annonce des résultats préliminaires de cette consultation référendaire ce mardi après-midi.

Les résultats définitifs le seront aussitôt terminée la période de recours devant le tribunal administratif.

Le président de l’ISIE a, par ailleurs, assuré que l’opération était bien organisée, et s’était déroulée « d’une manière ordinaire et souple sans incidents ».

Gnetnews