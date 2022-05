Tunisie : L’UTAP annonce « ne pas être concernée par le dialogue dans sa forme et formule actuelles »

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) annonce ce jeudi 26 Mai ne pas être concernée, par le dialogue dans a forme et formule actuelles.

La participation à ce dialogue est une question qui sera tranchée et décidée par les institutions et structures de l’UTAP.

Suite à la publication du décret-loi n’o 30 au Journal officiel, à la date du 20 Mai 2022, et notamment dans son chapitre 05 inhérent au dialogue national, l’UTAP affirme que « ce qui a été mentionné par le décret-loi, en relation avec l’UTAP, est une entité inconnue, qui n’est pas en relation avec l’organisation ».

L’Organisation qui dit « ne pas avoir reçu à ce jour, une invitation officielle pour la participation à ce dialogue national », affirme « rester ouverte sur toute initiative susceptible de rassembler l’ensemble des Tunisiens, et réagira, positivement, à tout dialogue national fondé sur une large participation et dont les issues font l’objet d’unanimité, en vue de sauver le pays ».

L’UTAP indique que « ce qui a été fait par Moez Ben Zeghdane, et Noureddine Ben Ayed, est contraire à son règlement intérieur », accusant ce dernier « d’avoir usurpé une fonction, annonçant la vacance à la présidence de l’organisation, et prétendant, à tort, avoir été choisi à l’unanimité pour l’occuper ».

L’organisation agricole appelle les agriculteurs à « la préserver contre toutes les formes de tiraillements, et à contrer tous ceux qui tentent d’en diviser les rangs et d’en attenter à l’unité ».

« Le congrès national est le mécanisme décisif leur permettant d’exprimer leur volonté libre et indépendante, de choisir celui qui est digne de les représenter, et d’en défendre les droits et les intérêts dans le cadre de la démocratie et la transparence », conclut la même source.

Selon le décret présidentiel n’o 505 de l’année 2022, paru dans la toute dernière édition du journal officiel, l’UTAP est représentée au sein de la commission des affaires économiques et sociales, par Noureddine Ayed ou qui le remplace, en tant que membre.

