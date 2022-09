Tunisie : La 4ème édition de la foire nationale du livre reportée

Le ministère des Affaires culturelles annonce le report de la 4ème édition de la foire nationale du livre au mois de décembre, en vue d’impliquer davantage tous les acteurs dans la confection du livre de l’idée à l’édition et la distribution, annonce le ministère des Affaires culturelles.

Un comité de pilotage sera mis en place pour la promotion du secteur du livre et de l’édition, la préparation de la consultation nationale du livre, et la tenue d’une conférence nationale sur l’industrie du livre.

Cette annonce a été faite au terme d’une réunion ayant rassemblé la ministre des Affaires culturelles, des représentants de l’Union des éditeurs tunisiens, et des cadres du ministère, autour de la réalité du secteur du livre, de l’édition et de la distribution en Tunisie.

Ce comité aura pour mission de promouvoir le secteur du livre et de l’édition, de s’arrêter aux préoccupations des écrivains et éditeurs, tout en simplifiant les procédures liées aux achats des livres, au système de subvention, au respect des droits d’auteur et autres.

Ce comité comprend des acteurs dans le secteur du livre, alors que le ministère y participe avec quatre membres représentant différents départements. Des représentants des milieux du livre et de l’édition siègeront en son sein.

