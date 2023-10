Tunisie : La Banque centrale de Tunisie maintient inchangé son taux d’intérêt directeur à 8 %

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé, lors de sa réunion hier 18 octobre 2023, de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 8%.

Le Conseil considère que le niveau actuel du taux directeur soutiendrait une décélération continue de l’inflation dans la période à venir, et décide de le maintenir au niveau de 8%.

Ce faisant, le Conseil a souligné qu’en dépit de la résilience dont a fait preuve l’économie tunisienne ces dernières années, il est nécessaire d’accélérer le processus de mise en place des réformes, seule voie vers une reprise d’une croissance saine, durable et inclusive capable de préserver les équilibres globaux de l’économie.

Le Conseil a, par ailleurs, pris connaissance de la participation de Marouane El Abassi, en sa qualité de Gouverneur pour la Tunisie au Fonds monétaire international, aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Marrakech ( Maroc), du 9 au 15 octobre 2023, et au cours desquelles, il a eu plusieurs réunions et des entrevues avec de hauts responsables des institutions financières et des investisseurs étrangers.