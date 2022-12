Tunisie : La banque centrale relÃ¨ve son taux dâ€™intÃ©rÃªt directeur de 75 points, le ramenant Ã  8 %

Tunisie : La banque centrale relève son taux d’intérêt directeur de 75 points, le ramenant à 8 %

Le Conseil d’Administration de la banque centrale de Tunisie a examiné, ce 30 décembre 2022, lors de sa réunion, les dernières évolutions économiques et financières et a décidé de relever le taux directeur de la BCT de 75 points de base à 8,0%.

Après une évaluation des risques entourant la trajectoire de l’inflation au cours de la période à venir, le Conseil décide de relever le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 75 points de base pour le porter à 8,0 %, annonce ce soir l’Institut d’émission dans un communiqué.

En conséquence, les facilités de dépôt et de prêt à 24 heures ont été portées à 7,0 % et 9,0 %, respectivement. Cette décision entrera en vigueur à partir du 2 janvier 2023. Par cette action, la Banque centrale vise à contribuer à freiner la tendance haussière de l’inflation, ramenant celle-ci à des niveaux soutenables à moyen terme, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens, de préserver le stock des avoirs en devises et de favoriser les conditions pour une reprise économique saine et durable. Le Conseil a décidé, également, de relever à 7,0 % le taux minimum de rémunération de l’épargne.