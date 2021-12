Tunisie : La banque européenne de l’Investissement finance le renouvellement des trains de la ligne TGM

La banque européenne de l’Investissement (BEI) a accordé un crédit de 45 millions d’euros, soit 150 millions de dinars, à la société des Transports de Tunis (Transtu), au profit du projet de renouvellement du parc des trains TGM.

Une convention a été signée hier, à cet effet, par visioconférence, entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, le PDG de la Transtu, Moez Salem, et le vice-président de la BEI, Ricardo MOURINHO FELIX.

Le ministre de l’Économie a mis l’accent sur « l’importance de ce projet, qui va introduire de grandes améliorations au niveau des prestations rendues aux usagers de la ligne ferroviaire de la banlieue Nord, notamment en termes d’efficacité et de qualité ».

Le ministre s’est félicité du niveau de coopération entre la BEI et la Tunisie, et « la détermination de la développer davantage, notamment à la prochaine période, où la Tunisie s’apprête à mener de nombreuses réformes pour relancer l’activité économique, et créer de nouvelles opportunités de croissance ».

Ce financement est de nature « à conférer plus d’efficacité à cette ligne ferroviaire, et à la doter des conditions de sécurité requises, conformément aux attentes des usagers de ce réseau névralgique », a renchéri, en substance, le ministre du Transport, souhaitant la poursuite de la coopération avec la banque européenne, soit dans le domaine du transport ferroviaire, ou dans d’autres domaines en lien avec le secteur du transport qui a besoin de réformes profondes.

Ce projet répond aux exigences du transport moderne et aux standards internationaux, notamment au niveau de la qualité de services, et la consolidation de la sécurité, a indiqué le PDG de la Transtu, assurant qu’il sera réalisé dans les meilleures conditions et les délais impartis.

Gnetnews