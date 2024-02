Tunisie : La banque mondiale se dit disposÃ©e Ã  poursuivre son soutien aux projets d’enseignement supÃ©rieur

Tunisie : La banque mondiale se dit disposée à poursuivre son soutien aux projets d’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a reçu hier, jeudi 07 février, Tauqir SHAH, directeur exécutif du conseil d’administration de la banque mondiale, et Alexandre Arrobbio, représentant de la banque mondiale à Tunis, et la délégation les accompagnant.

La rencontre a porté sur la coopération entre le ministère et la banque mondiale à Tunis, dans le cadre des projets bilatéraux, dont le projet, Promesse, inhérent à la consolidation de l’employabilité et de la gouvernance dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Le ministre a souligné l’importance de poursuivre cette coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, saluant les résultats positifs réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux parties.

Tauqir SHAH a souligné les dispositions de la banque mondiale à poursuivre son soutien aux projets du ministère, dans le cadre de ses priorités stratégiques.

