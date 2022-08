Tunisie : La Banque Ouest Africaine de Développement se dit prête à expliquer les réformes du gouvernement Bouden aux bailleurs de fonds

Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, s’est réjoui « du climat positif dans lequel s’est déroulé la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08. »



Lors d’une rencontre hier avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden à la cité de Culture à Tunis,Serge Ekué , cité par un communiqué de la présidence du gouvernement, a salué « les efforts déployés par le gouvernement et les importantes réformes structurelles ».

« Ces réformes sont conformes aux orientations et plans de la banque notamment en matière de développement », a-t-il souligné.

Il a exprimé les dispositions de « la BOAD à appuyer la Tunisie, tout en clarifiant les visions, les programmes et plans que le gouvernement s’évertue à mettre en œuvre, auprès des banques et des institutions financières internationales, du fait de la crédibilité dont elle jouit auprès des acteurs et des décideurs au sein de ces institutions ».

Najla Bouden a apprécié les orientations de cette banque, ayant pour cœur de cible, « les catégories fragiles, les petites et moyennes entreprises, et les jeunes promoteurs, outre l’appui des efforts des gouvernements des Etats membres ».

Elle a souligné « l’importance de la place dont jouit cette banque auprès des institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), la banque africaine de développement (BAD), et son influence sur les orientations et les politiques générales de ces institutions ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les programmes et plans de la banque et ses objectifs et stratégies d’avenir, outre les politiques et les projets qu’elle mène.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) qui est entrée en activité en 1976, est l’institution de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).



La banque réalise et finance les projets de développement dans huit pays membres. Elle entretient des relations étroites avec le FMI, la BAD, et focalise son intervention sur plusieurs secteurs, notamment l’infrastructure, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, le logement social, le tourisme, la santé et l’éducation.

Gnetnews