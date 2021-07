Tunisie : La barre des contaminations dépasse les 500 mille, des courbes encore ascendantes

Un magnifique élan de solidarité nationale internationale est en train de se manifester à l’heure où la Tunisie, via son système de santé aux moyens modestes mais à la détermination inébranlable, se débat dans cette crise sanitaire grave et jamais connue dans son histoire.

La quatrième vague du Coronavirus qui est en train de frapper pèle mêle des pays à travers les 04 coins du monde, et est à l’origine de la résurgence de la forme la plus grave de la pandémie, sur fond de variants fortement transmissibles et féroces, s’attaque avec virulence à la Tunisie, accélérant la dissémination du virus à travers le territoire national.

L’espoir de voir les courbes des contaminations et des décès fléchir semble encore lointain, au regard des chiffres suivant, encore, une tendance haussière.

Les recommandations que la communauté scientifique et médicale répète, tel un leitmotiv, est de se conformer strictement aux mesures de prévention et aux protocoles sanitaires, d’intensifier la campagne de vaccination, et de venir en aide au système de santé, pour qu’il puisse faire face à cette déferlante et secourir des malades, notamment les cas graves.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé recense 4 310 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, après la parution des résultats de 12 335 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 34,94 %.

Le bilan des contaminations dépasse, désormais, la barre des 500 mille, 501 923 plus précisément, sur un total de 1 954 416 analyses en laboratoire.

Quelque 7 073 se sont déclarés remis de la maladie, portant le nombre à 400 378 guérisons.

Le coronavirus continue à ravir des vies par dizaines, 106 disparitions ont été déplorées à la même date, le bilan passe à 16 494 décès.

A ce stade, quelque 4 512 malades sont hospitalisés ; 3937 dans le secteur public et 575 dans le secteur privé.

Sur l’ensemble, 640 patients sont placés en réanimation et 155 sous respiration artificielle.

Quelque 21 071 malades ont été pris en charge dans les structures hospitalières depuis le début de l’épidémie, dont 49 malades au cours des dernières 24 heures.

Gnetnews