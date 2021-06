Tunisie : La BCT maintient inchangé son taux directeur, et note une amélioration de la production des hydrocarbures

Le Conseil d’Administration de la BCT a tenu sa réunion périodique à distance le 02 juin 2021 et a débattu des différents points inscrits à son ordre du jour, passant en revue les développements récents sur les plans économique, monétaire et financier, en particulier les dernières données relatives à la croissance économique au premier trimestre de l’année en cours, qui a connu une baisse de l’ordre de 3% en glissement annuel et une quasi-stagnation (0,1%) comparativement au trimestre précédent.

Cette baisse est due à la régression de la valeur ajoutée du secteur agricole et des industries agroalimentaires en relation avec le fléchissement notable de la récolte d’olive et à la poursuite des effets de la crise sanitaire sur le secteur des services, notamment le tourisme et le transport aérien, outre les perturbations au niveau de l’activité du phosphate et dérivés. En revanche, la production des hydrocarbures a enregistré une nette amélioration due à la contribution significative des champs de « Nawara » et « Halq El Menzel ». Les industries manufacturières exportatrices ont également connu une reprise suite à la hausse relative de la demande émanant de la Zone Euro.

En ce qui concerne l’évolution des prix, le Conseil a constaté une hausse du taux d’inflation pour atteindre 5% en glissement annuel en avril 2021, contre 4,8% le mois précédent et 6,3% au cours du même mois de l’année écoulée. Ceci est principalement attribuable à la hausse du rythme d’accroissement des prix des produits alimentaires (+4,9%) et manufacturiers (+5,1%) contre respectivement, +4,1% et +4,8% en mars 2021. Pour leur part, les principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente, notamment « l’inflation des produits hors encadrés et frais » et « l’inflation hors produits alimentaires et énergie », ont enregistré une décélération, pour atteindre respectivement 5,0% et 5,5% à fin avril 2021, contre 5,2% et 5,6% un mois auparavant.

Le Conseil a, par ailleurs, souligné la régression du déficit de la balance courante durant les quatre premiers mois de l’année 2021 pour revenir à -2.744 MDT ou 2,3% du PIB, contre 2,7% au cours de la même période de l’année précédente. Ce résultat est imputable principalement à la contraction du déficit commercial (FOB / CAF) de 8,7%, conjuguée à la poursuite de la consolidation des revenus du travail (+16,8%), alors que les recettes touristiques ont diminué de 55% en relation avec la persistance des répercussions de la crise du COVID – 19.

Compte tenu de ces évolutions, les avoirs nets en devises ont atteint environ 20.788 MDT ou 139 jours d’importation à fin mai 2021, contre 21.541 MDT et 137 jours d’importations à la même date de l’année précédente.

A la fin de ses travaux, le Conseil a affirmé que la BCT, outre sa mission principale de maitriser l’inflation, a placé au premier rang de ses priorités durant la période de la pandémie du Coronavirus, la stabilité financière et la sauvegarde du tissu économique, en mettant en place un ensemble de mesures, aussi bien sur le plan de la politique monétaire à travers la baisse du taux directeur à deux reprises, à hauteur de 150 points de base, que sur le plan de la politique macro-prudentielle. Dans ce contexte, le Conseil a réitéré l’importance de concertation des efforts de l’ensemble des intervenants, d’accélérer la mise en place des mécanismes nécessaires et d’assurer les conditions propices pour parvenir à une reprise économique et tirer profit du rétablissement de la croissance chez les partenaires économiques, outre l’amélioration des équilibres globaux, notamment les finances publiques qui subissent de fortes pressions.

Après discussions et délibérations, le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie.

D’après Communiqué