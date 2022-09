Tunisie : La Belgique demeurera un important partenaire sur les plans bilatéral et européen (François Dumont)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a évoqué, hier mardi, « le processus de réforme engagé dans le pays, et ses principales étapes, notamment le référendum sur la constitution et l’élaboration d’un nouveau code électoral, en arrivant à des élections législatives prévues le 17 décembre prochain ».

Recevant le nouvel ambassadeur belge, François Dumont, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation, Jarandi a mis l’accent sur le processus participatif adopté en Tunisie, soulignant le caractère « irréversible » des principes de démocratie et de libertés publiques.

Le ministre a, par ailleurs, salué les relations privilégiées entre la Tunisie et la Belgique, appelant à « la nécessité de saisir l’occasion des futures échéances bilatérales, notamment, la prochaine session des concertations politiques pour enrichir la coopération et le partenariat, notamment, à travers la consolidation des investissements belges en Tunisie et la relance des échanges commerciaux entre les deux pays. »

« Le nouveau diplomate a assuré que la Belgique demeurera un important partenaire de notre pays, sur les plans bilatéral et européen, » passant en revue les perspectives de coopération tuniso-belge dans les domaines de l’agriculture biologique, l’exploitation de l’eau et des énergies renouvelables, outre la coopération académique, culturelle, et militaire et celle liée à l’autonomisation de la femme.

Il a dit la détermination de son pays à reprendre la cadence des visites de haut niveau entre les deux pays, à l’issue de la période du Covid.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les questions de l’heure sur la scène régionale et internationale, particulièrement la crise alimentaire, et les changements climatiques, tout en prônant des mécanismes collectifs reposant sur la complémentarité et la solidarité entre les pays.

Les deux parties ont échangé les points de vue au sujet du dossier libyen et la situation sécuritaire dans la région du Sahel africain.

Gnetnews