La Tunisie accède à un nouveau financement pour l’achat des céréales

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce avoir accordé un prêt à garantie souveraine de 150,5 millions d’euros (à peu près 480 millions de dinars) à l’Office des céréales, pour financer les importations de blé tendre, de blé dur et d’orge, soit 15 % des besoins annuels de consommation de la Tunisie.

La BERD évoque, dans un communiqué, « les retombées de la guerre en Ukraine, sur la capacité du pays à exporter des céréales ».

Ce conflit a entraîné des perturbations de l’approvisionnement mondial en céréales et des hausses des prix mondiaux des produits de base, ayant affecté directement les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, dont certains sont les plus grands importateurs mondiaux de céréales, souligne-t-elle.

La Tunisie couvre les deux tiers de ses besoins en céréales, grâce à l’importation, selon l’institution financière.

La Banque dit, par ailleurs, avoir mobilisé 2 millions d’euros en termes de subventions d’assistance technique pour soutenir la préparation et la mise en œuvre d’une feuille de route sectorielle, conformément au programme de réforme des entreprises publiques tunisiennes. Le but de cette réforme est de remédier aux faiblesses structurelles actuelles du secteur céréalier, ce qui conduira à une libéralisation progressive des importations de céréales.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD indique avoir investi plus de 1,5 milliard d’euros dans 59 projets dans les secteurs privé et public.

Gnetnews