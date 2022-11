Tunisie : La BERD appuie le tourisme et le plan de relance de l’aprÃ¨s-Covid

Tunisie : La BERD appuie le tourisme et le plan de relance de l’après-Covid

La promotion de la destination tunisienne sur les marchés européens prometteurs, et le développement du produit tunisien, ont été au centre d’une rencontre ayant réuni le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, et une délégation de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conduite par sa directrice générale, Nodira Mansurova.

La rencontre a porté sur les programmes de coopération entre le ministère et la banque et les moyens de la développer. Le ministre du Tourisme, cité par un communiqué de son ministère, a salué « l’important rôle joué par la BERD en matière d’appui au tourisme tunisien, et de plan de relance du tourisme de l’après-Covid-19, ainsi que de soutien à une étude réalisée, à cet effet, conjointement avec l’organisation mondiale du tourisme (OMT) ».

La coopération a trait, également, au « développement du produit touristique, à l’instar du tourisme médical, la consolidation des sessions de formation, à la mise en place de plateformes de commercialisation, et autre domaines de coopération bilatéraux ».

Il a appelé à développer cette coopération fructueuse, pour promouvoir le tourisme tunisien.

Nodira Mansurova a, pour sa part, salué « le niveau de coopération privilégié entre la BERD et le ministère du Tourisme », exprimant les dispositions à « la développer davantage dans différents domaines en relation avec le secteur touristique. »

Gnetnews