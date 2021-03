Tunisie : La BM approuve l’injection de 400 millions de $ dans le budget de l’Etat, suite à des correspondances du gouvernement

La banque mondiale a approuvé l’injection dans le budget de l’Etat d’un crédit de 400 millions de dollars, au terme de la visite d’une délégation de l’institution financière, conduite par le vice-président pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Farid Belhaj.

C’est ce qu’annonce la présidence du gouvernement dans un communiqué, à l’issue d’une rencontre hier jeudi 18 Mars 2021 à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et la délégation de la BM, en présence du ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’Investissement, Ali Koôli, et du conseiller auprès du chef du gouvernement, Abdessalem Abassi.

La présidence du gouvernement fait état de l’approbation de la BM d’injecter un crédit de 300 millions de dollars, dans le budget de l’Etat, suite à une correspondance officielle adressée par le ministère de l’Economie, en coordination avec le ministère des Affaires sociales. Ce crédit permettra « de venir en aide à un million de familles démunies, touchées par la pandémie du Coronavirus ».

L’institution financière a, par ailleurs, approuvé un crédit de 100 millions de dollars pour appuyer le gouvernement en matière de campagne nationale de vaccination. Ces fonds permettront « d’acquérir les vaccins et d’appuyer le dispositif de stockage, et de réfrigération ».

Ce crédit fait suite à une correspondance du gouvernement à la banque mondiale, depuis octobre dernier.

Hichem Mechichi a affirmé que la relation entre la Tunisie et la banque mondiale, est « une relation historique marquée par la coopération et de partenariat entre les deux parties », affirmant l’engagement du gouvernement « à mener les réformes nécessaires, notamment en cette circonstance économique et sanitaire difficile ».

Le vice-président de la BM, Ferid Belhaj, a considéré l’injection de 400 millions de $ dans le budget de l’Etat, comme « un gage de confiance de la banque mondiale envers la Tunisie », appelant l’Etat tunisien « à aller de l’avant dans les réformes, pour donner un signe positif aux institutions financières ».

Ali Koôli a quant à lui, indiqué, que « le travail sur un programme d’appui des catégories vulnérables touchées par la pandémie, était à la tête des priorités du gouvernement, et s’est poursuivi pendant des mois avec la délégation de la BM, pour déboucher sur des résultats fructueux », selon la même source.

