Tunisie : Un nombre non-négligeable de spéculateurs se tiennent derrière « la crise provoquée des céréales »

La campagne de contrôle dans les meuneries a été au centre d’une réunion tenue hier, mardi 15 août, à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, ainsi que de Kamel Feki, Kalhoum Ben Rjeb, Mourad Saïdane, et Hassine Gharbi, respectivement, ministre de l’Intérieur, ministre du Commerce et du Développement des exportations, directeur général de la Sûreté nationale, et Directeur Général, commandant de la garde nationale.

La rencontre a planché sur la campagne de contrôle menée le même jour dans 15 minoteries, ayant levé le voile sur un nombre non-négligeable de spéculateurs qui se tiennent derrière cette crise provoquée des céréales.

Le chef de l’Etat a appelé à « appliquer la loi à ceux qui provoquent des crises tous les jours, en vue d’attiser la situation économique et sociale ».

Il a, par ailleurs, affirmé la nécessité de demeurer vigilant et de poursuivre le contrôle, en prévention des tentatives désespérées de provoquer de nouvelles crises.

La présidence de la république avait révélé, hier, les résultats de la campagne de contrôle menée dans 15 minoteries, ayant débouché sur d’importants saisies de produits subventionnés.

