Tunisie : La capacitÃ© d’accueil de l’aÃ©roport Tunis Carthage fixÃ©e Ã  07 vols de dÃ©part, et autant d’arrivÃ©es

Tunisie : La capacité d’accueil de l’aéroport Tunis Carthage fixée à 07 vols de départ, et autant d’arrivées

Le chargé de l’Information et de la Communication à l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), Mohamed Walid Ghachem, a déclaré ce jeudi 02 Juin 2022, que l’aéroport de Tunis-Carthage a atteint sa capacité maximale, ce qui a amené l’administration à délimiter sa capacité d’accueil à 07 vols de départ et 07 vols d’arrivée/ heure.

En guise de solution provisoire pour surmonter le problème de l’encombrement à l’aéroport, les passagers ont été appelés à être présents 03 heures avant l’heure du vol, a-t-il fait savoir dans un entretien téléphonique avec Shems.

Il a ajouté que plusieurs séances de travail étaient tenues au plus haut niveau, et des mesures étaient prises pour mettre un terme à l’encombrement, outre des projets qui seront entamés avant le retour des Tunisiens de l’étranger.

Le responsable a évoqué le projet de réaménagement de l’espace extérieur de l’aéroport, et de suppression de la fontaine existante, pour la remplacer par des passages directs du parking à l’aéroport, outre l’aménagement d’espaces verts.

