Tunisie : La capacitÃ© de production de lâ€™oxygÃ¨ne est extrÃªmement faible par rapport Ã  la consommation journaliÃ¨re (Ferjani)

Tunisie : La capacité de production de l’oxygène est extrêmement faible par rapport à la consommation journalière (Ferjani)

Le directeur de la santé militaire et Général de brigade, Mustapha Ferjani, a déclaré que la santé militaire était un partenaire de l’institution sanitaire depuis le début de la crise du Coronavirus, et avait procédé à l’installation des hôpitaux de campagne, et de laboratoires d’analyses dans les différents gouvernorats.

Dans un entretien ce vendredi 23 juillet 2021 avec Express, Dr Ferjani a indiqué que « la santé militaire contribuait également à contrôler le niveau de consommation de l’oxygène et sa disponibilité », faisant constater que l’actuelle capacité de production est extrêmement faible, par rapport au niveau de consommation journalier.

Il a encore souligné que la coordination se poursuivait avec le ministère de la Santé pour acheminer les quantités d’oxygène nécessaires vers les hôpitaux des différentes régions de la république, signalant que l’institution militaire, avec toutes ses composantes, est à la disposition du ministère de la Santé et autres, pour être au service du citoyen et surmonter cette crise.

« L’action avec la santé civile se déroule dans le cadre de la cohérence et non de la concurrence », a-t-il assuré.

Mustapha Ferjani a, par ailleurs, indiqué que de nombreux citoyens ne pouvaient pas accéder au dispositif Evax pour bénéficier de la vaccination, et ne pouvaient se déplacer aux centres de vaccination déterminés par le dispositif, ce qui a incité à opter pour des équipes itinérantes mixtes, qui sont parvenues à inscrire et à vacciner 10 mille citoyens en l’espace d’une semaine dans le gouvernorat de Tataouine, outre le recours aux centres de santé de base.

Il a ajouté que le travail était en cours pour utiliser toutes les quantités disponibles de vaccins via les dons, les aides et les achats et vacciner le plus grand nombre de citoyens, avant la rentrée scolaire.

Toutes les aides obtenues par la Tunisie de l’étranger sont répertoriées et distribuées sur les différents gouvernorats d’une manière équitable, a-t-il dit, signalant que la priorité actuelle est de régler la crise de l’oxygène.

Gnetnews