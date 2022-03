Tunisie : La chambre de commerce de gros appelle à mettre un terme aux descentes et saisies des marchandises

La chambre nationale de commerce des produits alimentaires de gros appelle ce mardi 15 Mars à mettre un terme aux campagnes de dénigrement, aux descentes et aux arrestations.

« Suite à la campagne de descentes dans les locaux et entrepôts du commerce des produits alimentaires de gros dans tous les coins du pays, l’arrestation de nombre de commerçants, et la saisie de leurs marchandises dans le cadre de la campagne menée par l’Etat contre la spéculation », la chambre syndicale dénonce, dans un communiqué, « la dérive ayant entaché la campagne de lutte contre la spéculation dans les entrepôts réglementaires ».

La chambre affirme, à l’issue de son assemblée générale au siège de l’UTICA, « soutenir les institutions de l’Etat dans cette campagne, à condition que les organismes compétents soient la référence en termes de contrôle ».

La chambre appelle le ministère du Commerce « à œuvrer à mettre en place des solutions définitives pour surmonter le manque flagrant en termes de produits alimentaires subventionnés ».

Elle appelle « à réhabiliter la profession contre les campagnes continues de dénigrement, à mettre un terme aux injustices dont sont victimes les commerçants, ainsi que les descentes et les arrestations n’ayant pas d’appui légal, et à réviser les décisions illégales de saisie ».

« La poursuite de ces pratiques aura des répercussions graves sur ce maillon principal de distribution, sur la subsistance du citoyen et sur le tissu économique dans son ensemble », avertit la même source.

La chambre appelle le ministère du Commerce « à tenir une réunion urgente, pour examiner tous ces points, à impliquer la profession en matière de révision des lois organisant le secteur, et à tenir ses précédents engagements ».

La chambre appelle les organismes de l’Etat « à dire la vérité au peuple, sur les conditions difficiles que vivent les différents pays du monde, ayant conduit à un grand manque des produits de base, notamment subventionnés, et à cesser de présenter les commerçants de gros comme un bouc émissaire ».

La chambre affirme que « ses affiliés sont partie prenante de la solution, et l’un des maillons des circuits de distribution et de sécurité alimentaire, et auraient dû être associés pour parvenir à des solutions, évoquant l’important rôle qu’ils ont joué soit à l’issue de la révolution du 14 janvier 2011, ou pendant la période de propagation du Coronavirus ».

Gnetnews