Tunisie : La chambre des boulangers réclame la vérité des prix de la farine PS-7 et de la semoule en vrac

La chambre syndicale nationale des boulangers appelle ce mercredi 16 Mars le ministère du Commerce à une séance de travail urgente pour examiner plusieurs points en suspens.

Suite à la réunion de son bureau le mardi 15 Mars 2022 au siège de l’UTICA, et après l’étude de la situation du secteur et des difficultés auxquelles les professionnels sont confrontés, et qui menace de nombreux d’entre eux de l’arrêt de l’activité, la chambre syndicale nationale des boulangers exprime son « attachement au versement de l’ensemble des arriérés des boulangeries, auprès des services concernés, et leur rééchelonnement, selon un calendrier préétabli ».

La chambre syndicale réclame « la mise en application de l’arrêté ministériel paru au Journal officiel du 13 novembre 2020, relatif à la confection, l’offre et la vente du pain ».

Elle appelle, également, « à adopter la vérité des prix de la farine supérieure (Ps-7), et de la semoule en vrac ».

La chambre appelle à la régularité de l’approvisionnement par la farine (PS), et (PS-7), à condition que l’opération de ravitaillement ne dépasse pas le 20 de chaque mois.

Elle exige, par ailleurs, la révision du coût, sur la base de la moyenne nationale estimée à 6.2 quintaux/ mois.

Gnetnews