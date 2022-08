Tunisie : La cheffe du gouvernement se rend Ã  la citÃ© de la culture et au palais des congrÃ¨s en vue de la tenue de la Ticad

Tunisie : La cheffe du gouvernement se rend à la cité de la culture et au palais des congrès en vue de la tenue de la Ticad

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue hier, mardi 16 août, en visite, à la cité de la Culture et au palais des congrès de Tunis pour s’enquérir des derniers préparatifs de la tenue les 27 et 28 août de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08.

Bouden a arpenté les aires de la cité où se dérouleront les conférences de ce rendez international, ainsi que les espaces qui abriteront les activités parallèles de la conférence.

Elle a appelé « à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes pour garantir les chances de réussite de la Ticad, notamment en termes technique, logistique, médiatique », etc.

La locataire de la Kasbah a affirmé que la Tunisie était résolue « à assurer les conditions propices à la tenue de cette conférence afro-nippone, en vue de préserver son image dans le monde, et au nom de sa profondeur africaine et de ses relations avec la partie japonaise », rapporte un communiqué de la Kasbah.

A travers sa réussite en matière d’organisation de cette conférence, Tunis se sera parvenue « à rapprocher les positions, et à promouvoir la coopération tripartite Tunisie – Afrique et Japon, en vue d’un partenariat en termes de développement, d’investissement et économique efficient et multilatéral dans tous les domaines », a-t-elle souligné.

