Tunisie : La chute de tempÃ©ratures se confirme, avec le dÃ©ferlement d’air froid

Tunisie : La chute de températures se confirme, avec le déferlement d’air froid

Les conditions météorologiques de ce vendredi 27 Mai seront marquées par une baisse, encore plus importante des températures, à cause de la poursuite du déferlement de courants d’air en provenance du Nord.

Les températures seront dans les moyennes saisonnières, avec des maximales comprises entre 20 et 26° au Nord et sur les hauteurs, et dans la limite de 18° à l’extrême Nord-Ouest.

Le mercure oscillera entre 28 et 34° dans le reste des régions, atteignant les 36° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

L’INM appelle, dans son premier bulletin de la journée, à la vigilance envers la violence du vent près des côtes ; les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, et la mer est fortement agitée à houleuse au Nord.

Des nuages passagers sont prévus dans la plupart des régions, qui seront, par moments, intenses au Nord, avec pluies éparses revêtant un caractère orageux, en fin de journée à l’extrême Nord.

