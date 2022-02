Tunisie : La CNRPS dispense ses affiliÃ©s de justificatifs pour accÃ©der aux services de la CNAM

Tunisie : La CNRPS dispense ses affiliés de justificatifs pour accéder aux services de la CNAM

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) porte à la connaissance des affiliés sociaux qu’ils sont, désormais dispensés de l’obligation de présenter un certificat d’affiliation ou de non-affiliation, en vue de parachever leur dossier et actualiser leur situation, et d’accéder ainsi aux avantages de la couverture sanitaire.

La CNRPS ajoute, dans un communiqué paru dimanche, que la CNAM a, désormais la possibilité de s’informer à distance sur l’état de leur affiliation, inscrivant cette disposition dans le cadre de l’approche visant à simplifier davantage les procédures et à exempter les affiliés de présenter des documents pouvant être fournis à travers l’interconnexion entre organismes publics.

La Caisse avait, déjà, exempté les affilés de présenter un extrait de naissance.

Le même service avait été, auparavant, assuré par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

