Tunisie : La commission du rÃ¨glement intÃ©rieur de l’AssemblÃ©e Ã©lit son bureau et s’engage Ã  travailler selon la constitution

Tunisie : La commission du règlement intérieur de l’Assemblée élit son bureau et s’engage à travailler selon la constitution

Imed Ouled Jibril a été élu, ce mercredi 15 Mars, en tant que président de la commission du règlement intérieur, dans un scrutin à bulletins secrets et à la majorité relative. Sami Raïs, Youssef Tarchoune, et Ghassen Yamoun ont été élus, respectivement, vice-président de la commission et rapporteurs.

La commission du règlement intérieur a tenu, ce mercredi 15 Mars 2023, au Bardo sa première réunion, sous la présidence du chef du perchoir, Ibrahim Bouderbela, en présence de l’ensemble de ses membres, et des vice-présidents de l’Assemblée, Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki, ainsi que du Secrétaire Général de l’Assemblée, Lotfi Belazi.

Le président de l’Assemblée, Ibrahim Bouderbela, a souligné, dans son allocution d’ouverture, « l’importance que requiert la commission, ainsi que son rôle dans la définition des contours de l’action de l’Assemblée », évoquant « les grands défis auxquels fait face l’institution parlementaire, lesquels concernent l’avenir du pays, de manière à rompre avec l’image stéréotypée du parlement, regagner la confiance du citoyen, et le rasséréner ».

Il a émis le vœu que la commission parvienne à élaborer un règlement intérieur, tenant compte des prérogatives de l’institution parlementaire, conformément aux dispositions de la constitution.

Bouderbela a appelé à la nécessité d’accélérer l’élaboration du règlement intérieur, souhaitant que « les travaux de la commission se déroulent dans une ambiance d’harmonie et de consensus, afin que cette mission soit menée à son terme, dans les délais les plus proches ».

Les députés ont exprimé leurs « dispositions à faire réussir les travaux de la commission dans le cadre du dialogue, et du sens de la responsabilité, afin de parvenir à l’élaboration d’un règlement intérieur, en cohérence avec les dispositions de la constitution et le nouveau régime politique en Tunisie, et en phase avec les exigences de l’étape, ce qui permet à l’institution parlementaire de jouer son rôle, comme il se doit ».

Gnetnews