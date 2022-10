Tunisie : La Commune de Jerba Houmt Souk appelle à la préservation de l’espace public en prévision du sommet de la Francophonie

Djerba se pare de ses plus atours, et se dit pleinement, prête à accueillir le sommet de la Francophonie, qui fera converger vers l’Île des chefs d’Etat et de gouvernement de l’espace francophone, des intellectuels, des figures de la société civile, des personnalités de différents horizons, des médiaux locaux, régionaux et internationaux, et autres.

La commune de Houmt Souk Djerba appelle, ce vendredi 28 octobre, les habitants de la région à la nécessité de préserver l’esthétique de la ville, et des espaces publics, parcs, jardins, routes et places publiques…et tous les espaces ouverts au public, et d’éviter tout comportement à même de porter préjudice à la qualité de la vie et de l’environnement.

Dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie, qui aura lieu à l’Île de Djerba en novembre prochain, et et en vue d’en garantir la réussite, le conseil municipal appelle les propriétaires des locaux commerciaux et de services ainsi que d’habitations, situés sur les routes principales, de badigeonner leur façade et entrées des couleurs convenues, prévues par la décision municipale n’o 18 de l’année 2004, relative au cachet architectural de la ville de Djerba.

La mairie prévient ceux qui contreviennent à la réglementation en vigueur, de se voir infliger des sanctions.

