Tunisie : La construction du pont sur la route locale n’o 445 au-dessus d’Oued Mellague en est à un stade d’avancement de 50 %

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce que les travaux de construction du pont sur la route locale n’o 445 au-dessus d’Oued Mellague (délégation de Jendouba) en sont à un état d’avancement de 50 %.

Ce projet réalisé moyennant une enveloppe de 11.1 millions de dinars s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau des routes numérotées, en vue de résorber le trafic routier grandissant dans la route locale n’o 445 reliant la ville de Jendouba aux agglomérations rurales au sud du gouvernorat, et limitrophe aux frontières du Kef et Siliana, de sécuriser et de fluidifier le trafic.

Ce pont va faciliter le trafic routier entre la ville de Jendouba et les agglomérations rurales au Sud du gouvernorat, à l’instar des villages de Aïn el-Krima, Souk Essibt, Moalla, Sheren, el-Ghraba, el-Itha et Sidi Abid.

Les travaux de réalisation du pont sur Oued Mellague au point kilométrique 500 + 2, portent sur la construction d’un pont de 200 mètres, ainsi que la réalisation d’ouvrages hydriques, d’évacuation des eaux pluviales, de marquage routier, et d’installation de la signalisation routière.

