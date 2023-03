Tunisie : La coopÃ©ration en matiÃ¨re migratoire au centre d’une rÃ©union avec une dÃ©lÃ©gation europÃ©enne au ministÃ¨re des Affaires sociales

Tunisie : La coopération en matière migratoire au centre d’une réunion avec une délégation européenne au ministère des Affaires sociales

Les perspectives de la coopération tuniso-européenne et les moyens de les consolider, notamment, dans le domaine migratoire, a été au centre d’une séance de travail hier, mardi 21 Mars, entre une délégation de haut niveau de la commission européenne, conduite par le Directeur Général du voisinage et de la politique d’élargissement, Gert Jan Koopman, et le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Rafik Ben Brahim.



Ce dernier a salué « la solidité de la relation entre le ministère des Affaires sociales et l’Union européenne, et le soutien permanent à la Tunisie, en matière de mise en oeuvre de son processus de réformes, notamment, dans les domaines de la migration et du développement ».

La délégation européenne a, elle, affirmé ses dispositions à continuer à appuyer la coopération conjointe tuniso-européenne.

Ont été présents à cette réunion, côté tunisien, Khalil Abbes, Mohamed Mansouri, Ahlem Hammami, Feriel Ghrab, et Mohamed Kabaou, respectivement, conseiller du ministre des AS, Directeur Général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, Directrice Générale de l’observatoire national de la migration, Directrice Générale du bureau de coopération internationale et des relations extérieures, et représentant de la direction générale de la sécurité sociale.

La directrice générale adjointe de la migration, et des affaires intérieures à la commission européenne, Johannes Luchner, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro… ont pris part à cette rencontre, côté européen.

Le Directeur Général du voisinage et de la politique d’élargissement, Gert Jan Koopman s’était réuni hier avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, en présence de leur délégation respective.



Gnetnews