Tunisie : La coopération financière et technique au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Économie et l’ambassadeur suisse

L’état d’avancement des projets de coopération financière et technique entre la Tunisie et la Suisse, a été au centre, ce mardi 31 janvier, d’une entrevue entre le ministre de l’Economie et des Finances, Samir Saïed, et l’ambassadeur helvétique à Tunis, Josef Philipp Renggli.

Les deux parties ont examiné, notamment, les projets relatifs à la transition démocratique, la gouvernance, la formation professionnelle, le développement local, le tourisme alternatif et autres. Outre les programmes de coopération planifiés pour la prochaine période.

La rencontre a porté sur les opportunités existantes pour renforcer les échanges commerciaux, inciter les entreprises helvétiques à investir en Tunisie, notamment dans les secteurs prometteurs, comme les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires, et le tourisme, indique le ministère de l’Economie dans un communiqué.

Il a été aussi question des possibilités existantes pour consolider la coopération technique et bénéficier de l’expertise suisse en matière de décentralisation, de développement des capacités des régions, notamment, celles intérieures en matière de valorisation de leurs avantages préférentiels, leurs richesses naturelles et leur patrimoine civilisationnel, dans le cadre de la promotion des chaînes de valeur, et d’incitation à la création de petits groupements économiques, (clusters), à travers la formation et le développement des compétences, notamment, auprès de la femme et de la jeunesse.

Les principales orientations de réforme, décidées par le gouvernement, pour redresser les équilibres, relancer la croissance, et améliorer le climat des affaires ont été également passées en revue.

Les deux parties ont souligné que les deux gouvernements, tunisien et suisse, étaient résolus à poursuivre et à relancer leur coopération constructive.

