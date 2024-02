Tunisie : La coopération financière et technique avec la BAD au centre d’une rencontre au ministère de l’Economie

La marche de la coopération financière et technique et les programmes d’action de l’année 2024 en matière de financement des projets de développement et d’appui du budget ont été au centre d’une rencontre hier, jeudi 22 février, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, et le directeur général du bureau régional de la banque africaine de développement (BAD) de Tunis, Mohamed Azizi, qui était accompagné de la Directrice Générale adjointe, Malinne Bloomberg.

Les secteurs prioritaires dans les stratégies et programmes de développement présentés par la Tunisie, dans le cadre du document stratégique de la coopération pour la période 2024 – 2028, qui sera présenté au conseil d’administration de la banque pour adoption, ont été examinés, dont le secteur de l’eau, de l’assainissement, de la lutte contre les changements climatiques et l’agriculture, l’appui de la compétitivité de l’économie, l’amélioration du climat des affaires, le transport et le développement humain…

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur l’état d’avancement des concertations au sujet du projet de la banque d’entreprenariat des jeunes, dont la création a été proposée par la partie tunisienne avec l’appui de la banque. Outre des programmes de coopération en cours d’élaboration, à l’instar du programme d’appui et de développement du dispositif céréalier, des programmes d’autonomisation économique de la jeunesse, des programmes de modernisation de l’infrastructure des routes et d’appui du secteur privé.

