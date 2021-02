Tunisie : La côte de popularité de Kaïs Saïed en baisse, Marzouki parmi les 5 premiers (Sondage)

La côte de popularité de Kaïs Saïed continue à baisser. Le président en exercice garde la première position, et est crédité de 39 % des intentions de vote à la présidentielle, selon le baromètre politique du mois de février Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce vendredi du journal arabophone, contre 40,8 % au mois de janvier.

Il est talonné par le dirigeant d’Ennahda et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki (33 %), le député et écrivain, Safi Saïd (28 %), la présidente du PDL, Abir Moussi (24%) et l’ancien président, Moncef Marzouki (20 %).

Selon le même sondage, les Tunisiens n’accordent pas confiance au président de l’ARP et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi (77 %), au dirigeant d’Ennahdha, Ali Laâridh (64 %), à l’ancien chef du gouvernement et président de Tahya Tounes, Youssef Chahed (63 %), au président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, (62 %), ainsi qu’au chef du parti des travailleurs, Hamma Hammami, et député de la coalition de la dignité, Seïf Eddine Makhlouf, qui sont ex-æquo à 61 % d’avis défavorables.

Le pessimisme est à son paroxysme parmi la population, avec 89,8 de Tunisiens qui considèrent que le pays avance sur la mauvaise voie.

Une forte proportion de l’échantillon (70,9%) pense que la situation financière de la famille est pire que l’année écoulée.

Gnetnews