Tunisie : La CTN annonce 62 traversÃ©es de retour sur les lignes Marseille et GÃªnes

Tunisie : La CTN annonce 62 traversées de retour sur les lignes Marseille et Gênes

La compagnie tunisienne de navigation a assuré pendant la saison estivale, du 15 juin au 15 août 2022, 95 traversées sur les lignes de Marseille – la Goulette, et Gênes – La Goulette.

Le nombre des passagers a augmenté de 22 %, et celui des véhicules de 18 % par rapport à la saison écoulée, souligne la compagnie dans un communiqué.

La régularité des traversées a dépassé les 95 %, la saison actuelle s’est distinguée par un respect total des heures de départ et d’arrivée des paquebots Tanit, et Carthage ; aucun retard n’a été enregistré excepté un seul voyage du paquebot Carthage, précise-t-elle.

La compagnie nationale de navigation ajoute avoir opté en 2022 pour le nouveau dispositif de réservation qui lui est propre « Hogia », l’ayant permis de maîtriser l’offre et les tarifs, d’une manière indépendante.

La compagnie affirme œuvrer à assurer le retour des passagers aux pays d’accueil dans les meilleurs conditions. Elle dit avoir aménagé l’agence de la Goulettte, en la dotant de l’effectif nécessaire d’agents saisonniers, en vue d’assurer l’accueil des passagers, d’éviter l’encombrement et de leur permettre d’effectuer les procédures d’enregistrement dans de bonnes conditions.

La CTN fait état de 62 traversées de retour sur les lignes de Marseille – la Goulette, et Gênes – la Goulette, avec une hausse attendue du nombre des passagers de 6 %, de celle des voitures de 4 %, par rapport à la saison écoulée.

Des réductions sont accordées sur les repas et boissons servis à bord de ses bateaux depuis le 01er août 2022, dans une proportion variant entre 10 et 40 %, et un service Internet est assuré, avec une une heure et demie de navigation gratuite, pour deux heures achetées, fait savoir la compagnie.