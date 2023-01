Tunisie : La dÃ©lÃ©gation tunisienne mÃ¨ne des entretiens avec les prÃ©sidents irakien, sud-corÃ©en, le Premier ministre nÃ©erlandais et autres

Tunisie : La délégation tunisienne mène des entretiens avec les présidents irakien, sud-coréen, le Premier ministre néerlandais et autres

Dans le cadre de sa participation au forum économique mondial, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden a tenu hier, mercredi 18 janvier, des rencontres avec des chefs d’Etat et de gouvernement des pays frères et amis, outre des responsables d’organisations internationales et bailleurs de fonds.

La Première ministre s’est ainsi entretenue avec le président irakien, Abdellatif Rachid, lui renouvelant ses félicitations pour son élection à la tête de l’Irak.

Les discussions ont porté sur « les dénominateurs communs, ayant réuni les deux peuples au fil de l’histoire, ainsi que sur la coopération bilatérale et les mécanismes à même de la relancer dans différents domaines, notamment, pour ce qui est du développement des investissements conjoints, qui sont de nature de créer une dynamique de complémentarité économique entre les deux pays, particulièrement, dans les domaines scientifique et technologique ».

Le chef de l’Etat irakien a, lui, transmis ses salutations à son homologue tunisien, exprimant le souhait de le rencontrer prochainement, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a, par ailleurs, rencontré le chef de l’Etat sud-coréen, Yoon Seok-youl, autour des formes de coopération bilatérale, ainsi que des moyens de les développer et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour des partenariats d’investissement, englobant les secteurs public et privé. Il a été, aussi, question « de consacrer des lignes de crédit aux start-ups, d’appuyer le dispositif de renouveau, et de tirer profit de la position de la Tunisie, et ses liaisons avec les zones de libre-échange de l’union africaine, du monde arabe, de l’union maghrébine et de l’Union européenne, en vue de créer des opportunités de coopération tripartie et multilatérale ».

La cheffe du gouvernement a, également, rencontré son homologue néerlandais, Mark Rutte, autour de « la réalité des relations bilatérales entre les deux pays, et les perspectives de les promouvoir, dans des secteurs communs répondant aux évolutions économiques à l’échelle internationale, à l’instar des projets de développement durable vert, des énergies renouvelables, notamment, face aux fluctuations du marché mondial de l’énergie, et leurs grandes répercussions sur la sécurité alimentaire, et en termes de changements climatiques.

Les entretiens de la délégation tunisienne à la ville Suisse Davos ont été également menés avec l’émissaire du président palestinien au Forum économique mondial, membre exécutif de l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), et président du fonds palestinien pour l’investissement, Mohamed Mustapha.

Bouden a ainsi réitéré la position constante de la Tunisie aux côtés du peuple palestinien, et sa cause juste, en vue de la récupération de ses droits, à leur tête l’instauration de son Etat indépendant et souverain, ayant pour capitale al-Quds.

Les programmes et mécanismes de coopération ont été, par ailleurs, au centre des entretiens entre la partie tunisienne et le directeur exécutif de l’AFD, ainsi que le Secrétaire Général de l’organisation de la coopération et de développement économique (OCDE).

Le Forum de Davos, rendez-vous annuel du gotha de l’économie et des finances et de l’élite politique des quatre coins de la planète, clôt ses travaux aujourd’hui, après quatre jours d’analyse de l’état du monde, en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion pour solutionner les défis majeurs, et des difficultés inextricables, dont aucun pays n’est à l’abri.

Gnetnews