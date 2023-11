Tunisie : La DGGN annonce l’arrestation de deux éléments takfiris à la Marsa et à la Manouba

La direction générale de garde nationale (DGGN) annonce l’arrestation de deux éléments takrifris à la Marsa et à la Manouba, recherchés par la police et la justice.

Dans un communiqué paru hier soir, le porte-parole de la DGGN indique que les unités de prévention du terrorisme au district de la garde maritime du Nord ont arrêté une personne recherchée par diverses unités sécuritaires et structures judiciaires pour « appartenance à une organisation terroriste », et condamné une année et six mois de prison.

La même source ajoute qu’une patrouille conjointe entre les unités des renseignements du secteur de la garde nationale à la Manouba, et le service de prévention du terrorisme au district de la garde nationale de Tunis, ont arrêté une personne recherchée par différentes unités sécuritaires et structures judiciaires pour « appartenance à une organisation terroriste », et condamné à six ans de prison. Les mesures nécessaires ont été prises à leur sujet.