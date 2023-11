Tunisie : La DGGN annonce l’arrestation de deux grands dealers à Jbel Lahmar, et une importante saisie de stupéfiants

La Direction Générale de la Garde nationale annonce, ce jeudi 30 novembre, l’arrestation de cinq personnes, la saisie de 350 cachets inscrits au tableau B, ainsi qu’une importante somme en provenance des recettes de commercialisation des stupéfiants.

Cette opération a été menée par la brigade centrale anti-stupéfiants de la garde nationale d’el-Aouina, à l’issue d’un travail de renseignement et suite à l’intensification des contrôles, annonce le porte-parole de la DGGN dans un communiqué paru en cette fin de matinée sur sa page officielle, Facebook.

Consulté, le parquet près du tribunal de première instance de Tunis 01 a ordonné à l’unité en question de diligenter un PV judiciaire à cet effet.

Dans le cadre des poursuites des éléments recherchés, et de la lutte contre les groupes criminels, la même unité est parvenue à arrêter deux grands dealers opérant dans les environs des salles de sport, des établissements éducatifs et culturels à Jbel Lahmar à Tunis.

Le premier est objet de quatre (04) avis de recherche, et le second de 12 avis de recherche et est condamné à six ans de prison.

Les mesures réglementaires ont été prises à leur sujet, ils ont été traduits en justice.

Gnetnews