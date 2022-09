Tunisie : La DGGN annonce l’interruption du trafic sur certaines routes à cause des intempéries

La direction générale de la garde nationale (DGGN) annonce ce vendredi 23 septembre l’interruption du trafic sur des routes dans certains gouvernorats du pays, à cause d’importantes précipitations qui se sont abattues sur certaines régions du pays :

*La route bitumée non-numérotée au niveau d’el-Serja à Hajeb el-Aayoun, reliant al-Ala et el-Serja du fait de l’inondation d’Oued Zroud. La circulation pourrait être déviée via la nationale n’o 03 et la nationale n’o 12.

*La route bitumée non-numérotée au niveau de Nehala Aïn Jeloul, reliant Aïn Jeloula et Nehala, du fait de l’inondation d’Oued Graybia, la circulation pourrait être déviée via Haffouz.

*La route régionale n’o 85 au niveau Khenkat Zellakat, Sebiba, reliant Hajeb el-Ayoun et Sebiba, le trafic ne pourrait être dévié.

*La route régionale n’o 60 au niveau de Zouaouin Dahmani, reliant Ksour Dahmani, du fait de l’accumulation de la boue, le trafic ne pourrait être dévié.

*La route nationale n’o 14 au niveau de Letaïfa Bir Ali reliant Sfax et Gafsa, du fait de l’inondation d’Oued Letaïfa, le trafic pourrait être dévié via la route nationale n’o 13.

Le bureau de renseignement routier (DGGN) pourrait être joint sur les numéros suivants : 71.960.448 -71.963.512.

Les districts de la garde nationale pourraient être contactés au 193.

Gnetnews