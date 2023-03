Tunisie : La douane annonce d’importantes saisies de marchandises de contrebande sur l’ensemble du territoire national

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sur l’ensemble du territoire national, les unités de la garde douanière à Médenine, Sfax, Kasserine et el-Fahs ont procédé à la saisie de prêt-à-porter, de chaussures de sport, de médicaments, et de cigarettes d’une valeur de 709 mille dinars, annonce, ce mardi 28 Mars, la douane, dans un communiqué.

La brigade de la garde douanière de Djerba a procédé à la saisie de médicaments contre les céphalées et les douleurs abdominales, à l’instar du Cetradol, Lacteol, et Depakine, d’une valeur totale estimée à 28 mille dinars.

Une patrouille relevant de la garde douanière de Kasserine a procédé à la saisie d’une importante quantité de médicaments vétérinaires, de chaussures de sport, de lunettes et de parfums de contrebande, à bord d’un véhicule en provenance de Hydra, à destination d’une ville côtière ; la saisie est estimée à 225 mille dinars.

La brigade de la garde douanière de Médenine est parvenue à la saisie d’un véhicule 4 X 4, non immatriculé en Tunisie, chargé de vêtements, chaussures de sport, de médicaments vétérinaires. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 97 mille dinars, alors que la valeur du camion à 100 mille dinars, soit un total de 197 mille dinars.

La brigade de la garde douanière de Skhira a procédé à la saisie d’un camion chargé de vêtements d’origine inconnue, estimée à 88 mille dinars.

A el-Fahs, une patrouille de la garde douanière est parvenue, à l’issue d’une course poursuite et en tendant une embuscade à deux véhicules, à la saisie de 14 950 paquets de cigarettes, 250 kg de tabac de narguilé (Jirak), et 3000 boites de Maâssel, d’une valeur totale estimée à 71 mille dinars.

