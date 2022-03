Tunisie : La douane entame les opérations de réinjection des produits saisis dans les circuits de distribution

La douane tunisienne annonce avoir entamé hier, mercredi 16 Mars 2022, les opérations de réinjection des produits alimentaires saisis, dans les circuits de distribution formels, à travers la vente sous pli fermé.

Cette vente était destinée aux commerçants de gros du secteur formel, un appel d’offres n’o 04/2022 a été, à cet effet, publié sur le site officiel de la douane www.douane.gov.tn, et dans les journaux quotidiens.

Cette vente s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la spéculation et la contrebande, et suite aux opérations de contrôle conjoint ayant démarré le jeudi 10 Mars sur l’ensemble du territoire national, sous l’égide du ministère du Commerce, et du développement et des exportations, avec l’appui des unités sécuritaires et douanières.

Ce programme a permis la saisie d’importantes quantités de denrées alimentaires de base et subventionnées, comme la semoule, la farine, la pâte alimentaire, l’huile végétale, les œufs, etc.

Les produits alimentaires qui auront été saisis, d’une manière périodique, continueront à être injectés, selon les besoins de consommation dans les différentes régions du pays.

Gnetnews