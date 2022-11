Tunisie : La Edtech dans l’espace francophone en débat samedi au village de la francophonie à Djerba

France EduNum International (FENI) et Business France organisent le colloque autour de la Edtech dans l’espace francophone le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 14h à la salle de conférence du village de la francophonie, en marge du XVIIIème Sommet de la Francophonie de Djerba.

Des représentants de plusieurs pays de l’espace francophone viennent partager leurs visions des enjeux de l’intégration du numérique dans l’éducation et la formation sur trois tables rondes.

A la suite de ces échanges, l’ensemble des acteurs du secteur issus de l’espace francophone (tunisiens et français notamment) échangeront sur les questions liées à l’éducation, la formation et la tech dans le cadre d’un cocktail déjeunatoire.

Le colloque Edtech a pour but de connecter les territoires francophones autour d’enjeux communs, en partageant des bonnes pratiques et en explorant des perspectives de collaboration. L’ambassadeur au numérique M Henri Verdier y participe.

D’autre part, 30 Edtech françaises présenteront leurs innovations dans l’espace Faenza, “Agora des Edtech Françaises” de 12.30 à 16.00 sur le village de la francophonie.

Des représentants de plusieurs ministères français (Education nationale, Enseignement Supérieur et Affaires étrangères), d’institutions publiques françaises (Institut Français, France Education International, Agence française de développement, ainsi que des experts de l’éducation, de la formation et du numérique éducatif en provenance du Sénégal, Côte d’Ivoire, Maroc et Tunisie y prendront part.

