Tunisie : La fabrication du vaccin ARN Messager au centre d’une rencontre entre Ali Mrabet et le reprÃ©sentant de l’OMS

Tunisie : La fabrication du vaccin ARN Messager au centre d’une rencontre entre Ali Mrabet et le représentant de l’OMS

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est entretenu hier, lundi 22 août, avec le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie, Ibrahim Zik.

Les programmes de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’OMS et leur prochaine concrétisation, en prime le projet de confection des vaccins et le programme de lutte contre le tabagisme et l’addiction ont été au centre de cette rencontre, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ali Mrabet a dit le souci de son département de faire réussir, conjointement avec les autres intervenants, le projet de fabrication des vaccins en Tunisie, dans les meilleurs délais, en prime le vaccin ARN messager, après avoir été choisi parmi six pays africains pour bénéficier d’une telle technologie.

Ibrahim Zik a affirmé la détermination de son organisation à continuer à travailler avec le ministère de la Santé en vue de faire réussir les programmes de coopération et de partenariat, selon la même source.

Gnetnews