Tunisie : La Fédération du cuir et chaussures appelle les professionnels à baisser les prix

La fédération nationale du Cuir et Chaussures, relevant de l’UTICA, appelle ce lundi 02 août, les professionnels à baisser les prix et à opter pour des remises dans des proportions plus importantes, que celles décidées pendant la période des soldes d’été.

Dans un communiqué rendu public ce matin, la fédération annonce avoir décidé d’avancer la date des soldes de deux jours, pour démarrer le 05 août, au lieu du 07 du même mois.

Le président de la république avait appelé, lors d’une récente rencontre avec le président de l’UTICA, Samir Majoul les commerçants de gros et de détail à baisser les prix, et à venir en aide aux Tunisiens en ces circonstances difficiles dans le pays.

Gnetnews