Tunisie : Saïed appelle les commerçants de gros et de détail à baisser les prix, et les met en garde contre toute tentative spéculative

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé « les commerçants de gros et de détail », « à baisser les prix, à faire montre de sens patriotique, et à ne pas exploiter ces circonstances difficiles dans le pays pour s’adonner à des pratiques spéculatives ».

« Les commerçants prennent, sans doute, la mesure de ce devoir sacré envers les citoyens, notamment les démunis d’entre eux », a déclaré le chef de l’Etat, selon une vidéo mise en ligne sur la page officielle de la présidence, lors d’un entretien avec le président de l’UTICA, Samir Majoul.

Il s’est, par ailleurs, montré menaçant : « Toute tentative de spéculation sera affrontée par une application complète et stricte de la loi ».

Le chef de l’Etat a appelé à « la cohésion et à l’entraide dans ces circonstances difficiles afin que le peuple tunisien donne l’exemple quant à sa capacité de surmonter les défis. » Il a exhorté les commerçants « à assumer leur responsabilité et à être au rendez-vous avec l’histoire », s’adressant à eux en ces termes : « Il n’y pas lieu à la spéculation ou à l’exploitation de cette conjoncture difficile pour réaliser des gains, le seul gain est celui de la Tunisie ».

L’appel du président de la République intervient à l’heure où le pays vit sous des dispositions exceptionnelles depuis dimanche dernier. Lesquelles accordent au chef de l’Etat la latitude et les pouvoirs de gérer les affaires de l’Etat, et du peuple, le temps qu’un chef du gouvernement soit désigné et un gouvernement soit mis en place, avec lequel il partagera le pouvoir exécutif…

Son appel intervient aussi à l’heure où des associations de défense de consommateurs dénoncent la cherté de la vie et la hausse des prix, et où le pouvoir d’achat n’a de cesse de se dégrader, rendant la vie très difficile au commun des Tunisiens, qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

