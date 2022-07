Tunisie : La fédération du transport presse l’OACA à parer au « manque flagrant » d’aiguilleurs du ciel

La fédération générale du transport appelle la direction générale de l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) à trouver « des solutions rapides et efficaces » aux problèmes posés dans le secteur de la navigation aérienne, notamment les unités du trafic aérien, confrontées à « un manque flagrant du nombre des contrôleurs du ciel habilités » ; une carence accompagnée par une masse de travail croissante au cours de ces dernières années.

Le syndicat fait assumer, dans un communiqué, « la direction générale la responsabilité d’assurer la sécurité des services au niveau des différentes unités qui assurent le trafic aérien », lui reprochant « de suivre la politique d’atermoiement et de tergiversation, face à ce dossier urgent et grave, et de ne pas trouver des solutions efficaces ».

La fédération ajoute avoir posé ce dossier, pendant de nombreuses séances avec la direction générale outre les correspondances appelant à faire paraitre les textes juridiques que dicte l’évolution de ce secteur, en s’en tenant aux recommandations de l’autorité de l’aviation civile internationale, à fournir l’effectif humain nécessaire pour une bonne marche du trafic aérien, et à assurer la formation nécessaire aux contrôleurs.

La fédération exprime, en somme, « les dispositions des agents de la navigation aérienne à défendre leurs revendications avec tous les moyens légitimes ».

Gnetnews