Tunisie : La fédération générale des mines lance un préavis de grève dans le secteur du phosphate

La fédération générale des mines a adressé, hier jeudi, aux autorités de tutelle, un préavis de grève à la compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), et à la société tunisienne de transport des produits miniers (STTPM), le 14 décembre prochain, dans le cas où les revendications professionnelles et sociales adoptées et annoncées en août dernier par les syndicats du secteur, ne sont pas satisfaites.

Dans une déclaration à TAP, le Secrétaire Général de la fédération des mines, Mohamed Barkous, a indiqué que la fédération a soumis depuis août dernier, des revendications professionnelles et sociales au profit des agents de la CPG et des sociétés des produits miniers, au ministère de l’Industrie et à la compagnie des phosphates de Gafsa. « Ces parties ne nous ont pas, néanmoins, contactés, et n’ont pas interagi avec les revendications syndicales, ni avec nos appels récurrents de s’asseoir à la table des négociations », a-t-il déploré.

Il a ajouté que la fédération avait adressé, depuis trois semaines, une demande pour la tenue d’une séance urgente autour de ces revendications, mais cette demande a été, aussi, accueillie, avec indifférence.

Les syndicats de ces deux entreprises demandent, selon le préavis de grève, la révision de la méthode de calcul des majorations salariales au titre des années 2023, 2024 et 2025, du fait de la spécificité des entreprises du secteur du phosphate, l’application de la méthode de calcul de la prime de productivité selon la proposition convenue entre la CPG et la partie syndicale, l’achèvement des négociations autour de l’amendement du statut de base spécifique aux agents de la CPG…

La motion comporte, également, la révision de la loi de l’amicale, le dossier de la santé et la sécurité professionnelle, les accidents de travail, outre la prime de fin d’année, la récompense annuelle à l’occasion de la rentrée scolaire, et la hausse de la prime de fin de fonctions, etc. (…).

Le responsable syndical a affirmé les dispositions des syndicats du secteur du phosphate à « la négociation sérieuse et responsable », autour de ces revendications professionnelles et sociales, ainsi que ses dispositions à défendre les droits des travailleurs avec toutes les méthodes légitimes, signalant que la concrétisation de ces revendications représente une garantie pour la pérennité des entreprises du secteur du phosphate.

Gnetnews