Tunisie : La flambée est « terrifiante » et Omicron risque de provoquer « une désorganisation de la société » (Messaâdi)

Le membre du comité scientifique, Amen Allah Messaâdi, a alerté, ce jeudi 06 janvier, sur l’évolution de la situation épidémique, signalant que « les indicateurs sont en train d’augmenter d’une manière terrifiante ». Il a cité le taux de positivité qui est passé de 4 % le 30 décembre, à 17 % le 04 janvier.

Dans un entretien accordé à Jawhara, Messaâdi a exprimé sa crainte qu’Omicron ne provoque « une désorganisation de la société », étant donné qu' »avec ce variant le nombre de cas est décuplé, tout le monde peut tomber malade (médecins, chauffeurs de bus, avocats…), ce qui pourrait entrainer une paralysie totale, et la société risque de s’arrêter net ».

Il a concédé qu’Omicron soit moins virulent, et donne des symptômes légers par rapport à Delta, qui provoque des formes graves, mais « sa propagation rapide pose problème ».

Le médecin a ajouté que cette situation était prévisible, et le comité scientifique a multiplié les mises en garde à ce sujet, pointant « le relâchement » en matière de respect des mesures de prévention (port du masque, hygiène des mains, distanciation physique, et aération des lieux), ainsi que le non-respect du passeport vaccinal qui s’est transformé en un vœu pieux.

Dr Messaâdi a déploré que « le passeport vaccinal ne soit pas respecté après les deux premiers jours où une prise de conscience a été constatée », appelant à la responsabilité de tous pour préserver la société du danger.

Le respect des mesures de prévention et gestes barrières est un acte civique et est dans l’intérêt de l’ensemble des Tunisiens, a-t-il insisté.

Au sujet de l’éventualité que les établissements scolaires soient fermés pendant une certaine période face à ce rebond de l’épidémie, il a rétorqué que les études ont montré dans le monde entier que « l’arrêt des cours est plus grave que leur poursuite, pour avoir des conséquences sur l’enfant, et provoquer des troubles psychologiques.., que nous allons payer cher ».

Il a déploré le laxisme à l’école, la non contribution des parents à faire vacciner leurs enfants et à les inciter à respecter les mesures de prévention et le fait que 10 % du corps enseignant ne soit pas vacciné.

Pour le variant Omicron, la solution est claire : « le respect des mesures de prévention et la consolidation de la vaccination », a-t-il affirmé.

