Tunisie : La France « condamne avec la plus grande fermeté l’attentat de Djerba », cellule de crise à l’ambassade

La France a appris avec consternation et une profonde tristesse l’attentat perpétré à Djerba, dans la synagogue de la Ghriba, qui a couté la vie à quatre personnes dont un compatriote, ainsi que des fidèles et des membres des forces de sécurité tunisiennes.

Elle condamne ce mercredi, dans un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, avec la plus grande fermeté cet acte odieux, perpétré pendant un pèlerinage annuel juif, et qui fait douloureusement écho à l’attentat-suicide qui avait fait 21 morts dans cette même synagogue en 2002.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons toute notre solidarité avec le peuple tunisien et les autorités tunisiennes. Notre ambassade et nos services sont mobilisés pour apporter leur soutien à la famille de notre compatriote et à nos concitoyens affectés par cette attaque.

Nous saluons l’intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes et nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de fanatisme », selon la même source.

L’ambassade de France avait annoncé, auparavant, la mise en place d’une cellule de crise, et a appelé ses ressortissants à suivre les instructions des forces de l’ordre et à rester dans leur lieu de résidence en attendant les informations officielles.