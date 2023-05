Tunisie : La FTH signe une convention avec son homologue algérienne à Constantine pour promouvoir le secteur hôtelier dans les deux pays

La fédération tunisienne de l’hôtellerie a signé une convention de coopération avec son homologue algérienne, pour promouvoir le secteur hôtelier dans les deux pays.

La présidente de la FTH, Dorra Milded, a signé cette convention de partenariat avec le président de la fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme d’Algérie, Abdelwahab Boulefkhad, en marge de la foire internationale du tourisme et des voyages, qui se tient à Constantine en Algérie, indique la FTH dans un communiqué paru hier soir, dimanche.

Cet accord vise « à œuvrer à promouvoir le tourisme en général, et l’hôtellerie, en particulier, en Tunisie et en Algérie, à travers la coordination et l’action conjointe ».

Il porte sur « l’échange des expériences, la programmation de sessions de formation et de stages au profit des opérateurs des hôtels algériens et la jeunesse algérienne, souhaitant y travailler ».

Les deux parties ont convenu de développer la cadence de l’investissement commun dans le domaine de l’hôtellerie, eu égard à l’expérience tunisienne ancienne dans ce domaine, indique, en substance, la même source.

Gnetnews