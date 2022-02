Tunisie : La grève des hydrocarbures prévue les 25 et 26 février reportée à Mars (Fédération)

La fédération générale de pétrole et des produits chimiques relevant de l’UGTT annonce ce jeudi le report de la grève du secteur des hydrocarbures qui était prévue les 25 et 26 février courant, aux 18 et 19 Mars prochain.

Ce report intervient à la demande du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines pour étudier les revendications des professionnels, a déclaré à Jawhara, le Secrétaire Général de la Fédération, Mohamed Borni Khemila.

La profession réclame une majoration salariale, étant donné que l’accord inhérent à l’augmentation des salaires du secteur privé signé le 1er janvier 2022, n’ a pas apporté satisfaction au secteur des distributeurs du carburant, a-t-il ajouté.

Le problème tient au groupement de distribution des hydrocarbures qui rassemble quatre entreprises privées, a-t-il dit, signalant que la hausse salariale convenue dans le secteur privé ne répond pas aux exigences.

Gnetnews