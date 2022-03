Tunisie : L’espoir d’accueillir 600 mille touristes russes et 30 mille ukrainiens s’évapore

Le Secrétaire Général de la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), Dhafer Ltaïef, a fait état d’une crise au niveau des réservations des touristes russes vers la Tunisie, signalant qu’à ce jour, on ignore ce qu’il adviendra de la situation (en rapport avec les touristes russes), face à la guerre qui fait rage à l’Est de l’Europe entre la Russie et l’Ukraine.

Dans un entretien avec Assabah, il a affirmé que la crise russo-ukrainienne a impacté le trafic du transport aérien des touristes de l’ensemble de l’Europe de l’Est ; « on ne peut attester, aujourd’hui, du déferlement des touristes russes vers la Tunisie, et on ne peut juger du pic des réservations dans cette région qu’en avril prochain ».

« L’éventualité de l’arrivée des touristes russes en Tunisie n’est pas posée, à l’heure qu’il est, jusqu’à la fin de la guerre », a-t-il souligné.

« Le dossier des touristes russes reste, actuellement, complexe, difficile et ambigu, étant donné que le marché russe reste le plus grand marché pour la Tunisie », s’est-il alarmé, considérant que « la crise actuelle va impacter les revenus du tourisme en Tunisie, et coûtera aux agences de voyage tunisiennes de grosses pertes, si elle venait à se poursuivre ».

Il a ajouté que « les efforts sont actuellement focalisés sur la polarisation des touristes de différents pays du monde, notamment de l’Europe occidentale, outre le tourisme arabe, particulièrement, algérien ».

« Il est attendu qu’une délégation de la FTAV participe à une exposition à Oran, l’on négociera la réouverture des frontières entre les deux pays pour polariser les touristes algériens », a-t-il fait savoir.

Le marché européen, en général, et de l’Est en particulier, représente l’un des piliers du tourisme en Tunisie, le nombre des touristes russes a atteint 700 mille en 2019, le marché russe a ainsi occupé la 2ème position après le marché français. Il était attendu que la Tunisie accueille, cette année, 600 mille touristes russes et 30 mille touristes ukrainiens, mais la crise actuelle a repoussé ces arrivées, face à l’escalade dans la région de l’Europe de l’Est.

Gnetnews