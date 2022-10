Tunisie : La HAICA adresse un avertissement à la télévision tunisienne en lien avec une émission religieuse

La haute autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) annonce avoir adressé, à la date du 20 Octobre 2022, un avertissement à l’établissement de la télévision tunisienne, au sujet d’une violation relevée, pendant l’épisode du 07 Octobre, de l’émission « prophète de la miséricorde », sur el-Wataniya 1, « où des questions religieuses imprécises et qui ne sont pas vérifiées ont été évoquées, ce qui peut créer l’amalgame et tromper les téléspectateurs ».

La HAICA appelle, ce jeudi, la télévision tunisienne « à éviter une telle orientation en matière de traitement médiatique des sujets religieux ».

Elle l’a exhorté « à éviter la banalisation et à inviter les savants et spécialistes aux émissions religieuses, en respect des objectifs du service public, et des dispositions du décret-loi n’o 116 de l’année 2011 ».

La haute autorité vise une émission, retransmise la veille du Mouled, où un participant a relaté des faits imputés au prophète Mohamed, paix et grâce sur lui, dont la véracité n’est pas vérifiée.

Gnetnews