Tunisie : La Hongrie accorde 200 bourses au titre de l’annÃ©e universitaire 2023 – 2024

Tunisie : La Hongrie accorde 200 bourses au titre de l’année universitaire 2023 – 2024

La Hongrie accorde 200 bourses au titre de l’année universitaire 2023 – 2024 au profit des étudiants tunisiens, en licence, master et Doctorat (LMD), a annoncé la direction générale de la coopération internationale, au ministère de l’Enseignement supérieur, et la recherche scientifique.

Le dernier délai du dépôt des candidatures est le 16 janvier 2023, à 14 heures.

Le ministère précise, dans un communiqué, que ces bourses s’inscrivent, dans le cadre, de l’activation du mémorandum entre le ministère de l’Enseignement et de la recherche scientifique, et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce hongrois, dans le cadre du programme hongrois des bourses, (Stipendium Hungaricum), pour les années 2023 – 2025, prévoyant une dispense des frais d’inscription, d’hébergement, d’assurance-maladie, et une bourse mensuelle, conformément au cycle d’études.

Cette bourse est accordée aux étudiants en licence, dans les disciplines des sciences agricoles, éducation technique, art, sciences humaines, technologies de l’information, sciences économiques, génie, sciences sanitaires, sciences naturelles, sciences politiques, gouvernance générale, sciences sociales, sciences sportives et formation des instituteurs.

Les bourses octroyées aux étudiants du Master concernent les disciplines des sciences agricoles, arts, génie, sciences de la santé, médecine, sciences humaines et informatique, technologie de l’information, sciences économiques, sciences naturelles, sciences politiques, gouvernance générale, sciences sociales, formation des enseignants, et sciences des religions.

S’agissant des étudiants de Doctorat, les bourses sont octroyées dans les disciplines des sciences agricoles, art, sciences humaines, génie, sciences de la santé, sciences naturelles et sociales, et sciences de la religion.

